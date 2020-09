Kadrina kaasav eelarve toob rattapargi ja kelgumäe

Kadrina vallas lõppes kaasava eelarve hääletus. Tänavu oli huvi sõna sekka öelda mullusest kesisem: kui 2019. aastal osales hääletusel 232 vallaelanikku, siis sel korral 189. Äärmiselt tasavägises hääletuses kogus enim hääli rattapargi ja kelgumäe loomine Kadrina terviserajale. 2020. aasta hääletus näitas selgelt, kuidas mõtlemine, et mis see üks hääl ikka muudab, on väär.