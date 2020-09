Väike-Maarja kalmistul avati Porkuni lahingu mälestuspaik

Tegelikult said need kolm Väike-Maarjasse maetud Eesti Leegioni ehk tollal juba 20. Eesti relva­grenaderide diviisi võitlejat Porkuni lahingus surmavalt haavata ja surid Väike-Maarja koolimajja sisse seatud haiglas. Kaks nendest on jäänud tundmatuks, nimi on vaid kolmandal – koos relvavendadega puhkab otse Tamsalu maantee ääres igavesti 18-aastaseks jäänud Andres Hansschmidt.