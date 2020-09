Sagadi metsakeskuse loodusõppe spetsialist Tiina Reintal rääkis, et mürkseentega on nii, et neid polegi teab mis lihtne leida. Ometi kellelegi nad silma jäävad ja koju tuuakse.

“Rõõm, et näitusel on roheline kärbseseen. Seda on inimesed söönud. Meie saame seda näidata,” ütles Reintal. Rohelise kärbseseenega on nii, et see leiab järjekordse ohvri tihti oma peibutavalt kauni välimuse tõttu. “Ta on oliivikarva, jalg on huvitava mustriga,” kirjeldas Reintal.