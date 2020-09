Vao Agro püstitab keskkonna nimel päikeseparke

Selline päikeseparkide rajamine on Vao Agro ja Diner OÜ esimene samm kliimaneutraalseks muutumise suunas. "Usume, et toota ei tohiks järgnevate põlvede arvelt, ning seetõttu peame kasutusele võtma rohelise energia," ütles Vao Agro juhatuse liige Kalle Margus. "Praeguse investeeringuga toodame aastas kumulatiivselt sama palju elektrit kui tarbime. Samuti aitab investeering natukene tegevuskulusid alla tuua." Margus lisas, et pikas paanis tulevad ka põllumajandusse diislikütust kasutavate asemel elektri jõul liikuvad masinad, vähemalt kergemate tööde tarbeks, ning selliste turule tulekuks tuleb valmis olla.

Investeering päikeseparkidesse ulatus 340 000 euroni. Erinevalt mitmest teisest Eesti päikesepargist pole Vao Agro ja Diner OÜ paneelide alla pannud põllu- või karjamaaks sobivat ala. Näiteks asub üks park hiljuti valminud mullikalauda katusel ja seal toodetud vool läheb loomalautade ja söödaköögi omatarbe rahuldamiseks.

Diner OÜ park asub lüpsilauda kõrval amortiseerunud mullikalauda asemel. "Esteetiliselt sobimatu ja kasutu mullikalaut tuli lammutada ja sellealune maa ei sobinud ei põllumaaks ega karjamaaks, seega leidsime, et hea lahendus on see katta päikesepaneelidega," selgitas Margus. "Mõlemad pargid toodavad selgel suvepäeval kogu loomakasvatushoonete elektrivajaduse. Üks park on töökoja juures, sealt saame voolu kahe garaaži tarbeks, antud objektil toodab park märkimisväärselt rohkem kui tarbime, ülejääva elektri müüme võrku."

Marguse sõnul on päikeseparkide rajamine kindlasti jätkusuutlik investeering ja aitab operatiivkulusid vähendada. "Rajamise eelduseks on korralik võrguliitumine ja paljudel põllumajandusettevõtetel on see olemas. Oleme siiski seda meelt, et neid ei tuleks rajada heale põllumajandusmaale, parim lahendus oleks kasutada hoonete katuseid või siis niinimetatud jäätmaad," rääkis Margus, lisades, et päikeseparkide laiendamise suhtes on mõlemad ettevõtted positiivselt meelestatud.