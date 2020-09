Tapa käsipallitiim läheb kodusaalis punktijahile

Kumbki rivaal pole seni kodustel tiitlivõistlustel punktiarvet avanud. Tapalastel on selja taga kolm matši ja pealinlastel üks kohtumine.

Väljakuperemeestel on kindlasti meeles eelmise omavaheline esimene mõõduvõtt, milles soosiku rollis Tallinnat üllatati kodupubliku marulisel kaasaelamisel 21:20 võiduga.

"Tallinnat on kindlasti võimalik võita, aga nagu ikka – peame ise mehed olema," lausus SK Tapa / N.R. Energy peatreener Aron Jaanis käsipalliliidu pressiteenistuse vahendusel. "Aasta tagasi korra võitsime, aga küllap on pealinlased nüüd paremini valmis ja meid alahindama ei hakka. Punktisoov on loomulikult suur, lisaks ootavad meid nädalavahetusel ees tugevad Leedu klubid Balti liiga raames."