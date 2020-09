Oodatakse lugusid maskeerunud mardisanditajatest

Et teadmine mardijooksmise kombest säiliks, kutsub Viru Instituut saatma oma lugusid, videoid, lindistusi, fotosid või joonistusi mardisantide kohta, et koguda ning jäädvustada lugusid ja pilte sellest, kuidas eri põlvkonnad on mardipäeva tähistanud.

Lugude kogumise ja kirja panemisega saab iga inimene anda oma osa meie ajaloo talletamisse, sest kiiresti muutuvas elus võib ollagi, et on küllalt neid, kes ei ole kunagi mardisandiks käinud, aga ehk on sellest kombest vähemasti kuulnud.

Kõik on oodatud jäädvustama sel aastal lasteaias, koolis, kodukohas või sõpradega mardisantide kombeid. Teretulnud on meenutused, kuidas on tähistatud mardipäeva santimisega. Kirjeldada võiks nii tegevusi kui ka riietust.

Lugusid oodatakse hiljemalt ­ 1. detsembriks aadressil marge@ viruinstituut.ee.

Lugudele tuleb lisada tuleb santimise koht, aeg ja autori andmed: nimi, vanus, meiliaadress, telefoninumber. Lood talletatakse arhiivis ja e-kogumikuna instituudi kodulehel.

Viru Instituudi projektijuht Marge Lepik ütles, et viimati koguti lugusid mardi- ja kadripäeva tähistamise kohta kümme aastat tagasi, vahepealse ajaga on aga tekkinud juba uued lood. “Suur tänu kõigile, kes tookord aitasid kaasa Mall Hiiemäe raamatu “Virumaa kalendripärimus” koostamisele,” sõnas Lepik.