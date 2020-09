Ulukeid hakatakse peletama valgusreflektorite abil

Loomad ei taju samasuguseid hoiatusi nagu roolikeerajad, seega võeti Eestis värskelt kasutusele ulukipeletusreflektorid, mis mõjuvad loomadele nägemismeele kaudu. “Need on tegelikult nii ulukite kui ka liiklejate turvalisuse mõttes olulised,” rääkis Rakvere Jahindusklubi tegevjuht Jaan Villak. “Metsloom on ju peremehetu vara ning keegi peale jahimehe temast ei hooli. Jääb auto alla, siis on peamine mure, et auto oleks terve ja ise viga ei saaks.”