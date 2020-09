Haiglad võivad maskist keeldujad ukse taha jätta

Põhja-Eesti regionaalhaigla juhatuse liikme Peep Talvingu sõnul on seni maskist keeldujaid olnud vaid paar tükki ning neid õnnestus lõpuks reegleid järgima suunata. "Tavaliselt on võimalik inimesele selgeks teha, et need on meie reeglid ja nendest tuleb kinni pidada, aga kui täiesti pädev, oma otsuseid vastu võttev inimene keeldub sellest, siis on meie tervishoiuteenuste üldtingimustes kirjas, et me võime tervishoiuteenuse osutamisest keelduda, kui selle teenuse osutamine seab ohtu meditsiinipersonali, kõrvalise isiku tervise või elu," sõnas Talving.