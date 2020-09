Aasta lõpp toob kaasa rahvaloenduse prooviuuringu

Rahvaloenduse projektijuht Svetlana Raudonen rääkis, et iga loendustunnuse jaoks on metoodikute kindlaks määratud allikad, mille põhjal saab kokku panna vajaliku info. "Kasutame 28 andmekogu, kust tunnused saame või milles sisalduvate andmete pealt need tuletame. Riigisisesed tunnused, nagu terviseprobleemi või -piirangu olemasolu, võõr- või murdekeelte oskuste loetelu ja usk, saame küsitluse teel," selgitas ta. Praegu käib sujuva andmehõive tagamiseks ka aktiivne töö registritega.