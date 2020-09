Virumaa omavalitsusjuhid valmistuvad teiseks kriisiks

Päästeameti ja terviseameti koostöös korraldatud konverentsil Rakveres räägitakse kahe päeva jooksul just kevadise kriisiolukorra sündmustest. Et mis siis valesti läks, mida võinuks teisiti teha. "Mida oleme õppinud, et vigu ei kordaks," nimetas Nõlvak konverentsi üht eesmärki. "Et teha paremaid ja kiiremaid otsuseid," lisas ta.