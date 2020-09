Jalgrattamüük tegi sel hooajal lao tühjaks

Rakveres asuva Hawaii Ex­pressi juhataja Sven Salep rääkis, et jaanipäevaks oli tekkinud olukord, kus rataste varu hakkas otsa lõppema. “Spordiklubid olid kinni, basseinid tühjaks lastud ja jooksmine kõigile ei sobi,” loetles ta ja rääkis, et kuigi rattasõit ei ole kõige odavam hobi, ei pea ostma endale ka maailma kõige kallimat jalgratast.

“Kogu see olukord tekitas inimestes, kes olid terved, võimaluse liikuda rattaga. Seda ei keelanud keegi,” ütles müüja ning lisas, et see, mis sel aastal rattaturul toimus, oli üle mõistuse. Ostjate huvi oli suur, aga vastupidi varasematele aastatele kaherattalisi juurde tellida ei saanud.