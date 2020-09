Juhtkiri: hoiame oma tervist ise

Uudised, mida viimasel ajal koroonarindelt jagatakse, ei ole head. Nakatunuid lisandub mõni päev vähem, teine päev jälle rohkem. On koole, mis on sunnitud taas distantsõppele minema. Rakvere haiglas on juba tekkinud väike plaanilise ravi järjekord, hoolimata sellest, et koroonapatsientide tõttu ei ole praegu olnud tarvis tööd ümber korraldada.