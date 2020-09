Kiri: pole hullu, pole hullu

Olin noor õpetaja ja direktor palus mul ühele lõpuklassi noormehele teatada, et ta on õppenõukogu otsusega koolist välja heidetud. “Teie, õpilane Kuusemets, peate meie koolist lahkuma,” ütlesin. “Ma ei kavatse kuhugi minna, sest ma pole midagi ega kedagi teinud,” vastas ta. Püüdsin selgitada talle, et ehk asi selles ongi, et ta pole midagi teinud. Koolis tuleb õppida ja viisakalt käituda. Ta vaatas mulle tigedalt otsa ja ütles: “Teie võtke teadmiseks, et mina ei ole Kuusemets, olen Kasemets.” Olin juba ka ärritunud ja ütlesin: “Vahet pole, olete Kuusemets või Kasemets, aga koolist olete välja visatud.” Miks ei oleks ma võinud lihtsalt vabandust paluda, et vale nime kasutasin, ja öelda, et minu peale tige olla ei maksa, olen vaid sõnumitooja. Sest olgem ausad, on ikka vahe küll, kas visatakse välja Kasemets või Kuusemets. Vahel piisab tüli lahendamiseks sellest, kui kasvõi üks pool astub sammu tagasi.