Laupäeval on taas maal elamise päev

Maal elamise päev on üleeestiline algatus, mille eesmärk on tõsta teadlikkust maal elamise eelistest ning tutvustada maapiirkondades valdade pakutavaid avalikke teenuseid, lasteaedu, koole, külamaju, tervise-, kultuuri- ja spordikeskusi ning ettevõtteid.

Maaeluminister Arvo Aller sõnas, et koroona ajal alguse saanud maale minekud vajavad trendi jätkumiseks riigi tuge. Ühe võimalusena nägi minister suve-maalaste käsitlemist päris-maalastena.

Päeva peakorraldaja, Eesti külaliikumise Kodukant juhatuse liige Krista Habakukk ütles, et päev on mõeldud nii kohalike elanike endi jaoks, kes saavad tutvuda oma valla teise nurga tegemistega, kui ka neile, kes alles mõlgutavad mõtteid maale kodu rajamisest. Igal huvilisel on laupäeval võimalus minna ja kogeda igapäevast päriselu maal.