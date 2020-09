Kunda sadamas kukkus mees materjalikäitlusmasina platvormilt alla

Kell 14.42 teatati, et Kunda sadamas juhtus õnnetus. Häirekeskus otsustas, et patsiendi transportimiseks tuleb kasutada helikopterit. Esimesena jõudis sündmuskohale Kunda päästekomando. Selgus, et kuue meetri kõrguselt alla kukkunud mehe seisund oli kriitiline, aga ta hingas. Päästjad tõstsid patsiendi kohale saadetud kopteri peale ja kannatanu toimetati Põhja-Eesti regionaalhaiglasse.

Tööinspektsiooni meedianõunik Kristel Abel ütles, et inspektsioon on õnnetusest teadlik, kuid seoses politsei alustatud kriminaalmenetlusega infot ei jagata.

Kunda sadamas teostas remonditöid Tallinnas registreeritud osaühing "Alwark". Äriühingu juhatuse liige Tõnu Telliskivi ütles, et raskesti vigastada saanud töömehe seisund on stabiilne, mees on teadvusel. Telliskivi sõnul loodab ta mingil ajal töötajaga ise rääkida, et selgitada õnnetuse asjaolusid. "Meie ettevõttel on see esimene tööõnnetus," sõnas Telliskivi.