Viirus pääses Väike-Maarjast õppeväljakult päästeametit laastama

Päästeameti peadirektori asetäitja Andreas Anvelt ütles, et tegemist on kontoritöötajatega, ja kinnitas, et päästeteenuse tagamist nende nakatumine ei mõjuta. "On tõsi, et nakatunud inimesed viibisid Väike-Maarja päästekoolis toimunud võistlusel, ent võistlejatega neil kokkupuudet esialgsetel andmetel ei olnud. Oleme sellegipoolest andnud neile, kes Väike-Maarjas võistlesid, samuti suunised oma tervist hoolikalt jälgida," sõnas Anvelt ja lisas, et positiivse testitulemuse saanud ametnikel ilmnesid enne haigussümptomid, haigustunnusteta inimeste testid on seni olnud negatiivsed. Teadaolevad lähikontaktsed on saadetud eneseisolatsiooni ja neil on palutud oma tervist jälgida.