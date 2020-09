Koolilõpetanud alustavad riigieksamite lisaeksamitega

Haridus- ja noorteameti testide ja hindamise osakonna juhi Aimi Püüa sõnul otsustasid lisaeksamite kasuks tõenäoliselt need noored, kellel vastavat eksamit on edaspidi kõrgkooli sisseastumiseks tarvis. Enamik registreerunud eksaminandidest on kevadel kooli lõpetanud, vähesel määral on ka varasematel aastatel lõpetanuid.