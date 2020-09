Maal elamise päeva puhul on Rakvere vallas mitme lasteasutuse uksed valla ja oodatakse uudistajaid. Sõmeru kooli tõmbenumber on juba aastaid olnud ülimaitsev koolitoit ning avatud on 1 euro koolikohvik.

Koolikokk Ave Holm pälvis maakonnas sel aastal tervise­edendaja tiitli. Tema valmistatud maitsvad toidud on aidanud nii mõnegi lapse supi- ja salatiusku pöörata. “Meil on ju restoran. Koolirestoran,” kiitis Sõmeru kooli direktor Virge Ong. Täna on see restoran kõigile huvilistele avatud.