“See on selline sari, mis kestab juba aastaid, ehk igal aastal anname ühes Eesti maakonnas ühe kontserdi just maakohas. Seekord Lääne-Virumaal Muugas,” rääkis koori esimees Tõnu Naha. “Repertuaar on laialdane, kuuleb kindlasti koorilaule nii loodusest kui ka inimestest.”