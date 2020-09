Arenduskeskuse ja VIROL-i ühendamine on jäänud toppama

VIROL-i komisjoni poolelt ütles VIROL-i esimees Einar Vall­baum, et kõige mõistlikum on ilmselt aeg hetkeks maha võtta ja üks tõsine arupidamispäev teha, sest otsustada on vaja kiiresti. “Kui me ei tee otsust sellel aastal, siis see VIROL seda otsust ei teegi,” lausus Vallbaum. Tema sõnul kihutab Ida-Virumaa meil vuhinal eest ära ja teisel pool tõttab kiires tempos Harjumaa. “Meie lihtsalt loksume kahe vahel,” ütles Vall­baum. Ta lisas, et oluline on otsustada, kas minna edasi arenduskeskusena ehk sihtasutusena või omavalitsusliiduna ehk MTÜ-na.