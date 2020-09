Kolumn: mis erinevus on Mona Lisal ja lehmal?

Ei ole väga palju soovitud, et igal tasandil saaks võimu lähedale valitud targad inimesed, kelle eneseteostus ei koosneks peamiselt endale arusaamatu keelamisest või sellele vastu võitlemisest. Keegi ei saa olla asjatundja kõikidel elualadel, tasuks usaldada neid, kes ennast omal alal tõestanud on.

Lihtne on endale asju selgitamata millegi vastu olla ja samal ajal tähtis olemist nautida. Eks poliitik on ikka oma valija nägu, aga kas nüüd 100 protsenti, nagu volikogu liige enda esitluse kokkuvõttes välja ütles. Tahaksin loota, et nii see siiski pole. Valija võib olla asjatundmatu, kuid see teeb lihtsamaks selle, et seda keegi ära kasutab.