Noorusliku jõuga laste vaimse tervise eest

Sandra Kaasik on pärit Jõgevamaalt, Oskar Lutsu “Kevade” tegevuspaigast Palamuselt. Hoolimata sellest, et lasteaias käis Sandra Riisiperes ning eelkoolis Tallinna Hiiu põhikoolis ja Kaarepere põhikoolis, alustas ta esimest klassi Palamuse gümnaasiumis, kus õppis kõik 12 aastat.

Sandra lapsepõlvesuved möödusid enamasti Sõõru metsade vahel koos vanaema ja tädilastega päev läbi mustikaid ja seeni korjates, nii et loodusande jätkus hiljem kogu aastaks. Korjatust tehti ka väga huvitavaid sööke, millest kõige eredam mälestus on mustikasupist. “Meenutame siiamaani, kui raske, kuid samas tore aeg see oli,” räägib Sandra. Seepärast on metsas käimine ja korilus Sandrale väga südamelähedased ning toovad talle rõõmu.