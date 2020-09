Juubelit saab tähistada ka kahe lapsega triatloni läbides

Pealegi juhtub vanusega mõndagi: kehakaal tõuseb, hommikul ärgates ja peeglisse pilku heites võib endaga tülli minna. “Elutempo on selline, et sellest ei tasu rääkidagi. Ja siis ütleb veel ka perearst, et kuulge, teil on kolesterool kõrge, peaks hakkama tablette võtma,” kõneleb Helge Alt.