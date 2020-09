Muinastuled hõõguvad klaasist universumis

Viiest teosest koosneva klaasiseeria “Muinastuled” süütab universumilõketeks punane valgus. “Muinastuli on kokkupuutepunkt: vesi ja tuli saavad seal kokku. Kaks äärmuslikku elementi. See on nii tugev liit, tugev jõud,” rääkis Riho Hütt. “Olen alati tahtnud muinastuld tegema minna ja ükskord lähen ka. Lähen Läänemerd hoidma. Meil igaühel on oma lugu ja need lood paistavad teistele. Mõtleme sama asja: miks me siin oleme? Näen teist, kolmandat ja kümnendat tuld.”