Kunstiõpetaja kasvuhoones paisus pirakas tomat

Tegu on sordiga "Red Pear", mida tomatikasvataja ise nimetas kotttomatiks."Viljad on pealt kokku kroogitud koti välimusega," selgitas ta ja rääkis, et pirakas tomat oli talle suureks üllatuseks. "Polnud käinud kasvuhoones ammu, sest enam ma tomateid ei kasta," rääkis Kille Kruuv ja soovitas tomatite kastmisele praegu enam energiat mitte raisata.