Maal elamise päev innustas valdade elanikke

"Oleme loonud õige platvormi, mida näitab valdade tagasiside. Kasvanud on nende külastajate arv, kes tulid valla tegemisi uudistama just väljastpoolt. Mitmed äsja kolinud pered kasutasid päeva selleks, et tutvuda vallas pakutavate teenustega ja luua esmaseid kontakte kohalike elanikega," ütles peakorraldaja, Eesti Külaliikumise Kodukant juhatuse liige Krista Habakukk.