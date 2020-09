Avatakse Kohtla-Järve innovatsioonifond

5. oktoobril avatakse Ettevõtlusnädala raames 20 000 euro suurune Kohtla-Järve innovatsioonifond, mille on asutanud teadus- ja ärilinnak Tehnopol koostöös Kohtla-Järve Linnavalitsusega. Fondiga toetatakse targa linna lahenduste rakendamist linnakeskkonnas.

Innovatsioonifondi eesmärgiks on toetada piirkonnas targa linna lahendusi loovaid ettevõtteid, mis linnakeskkonda kaasaegsemaks, sõbralikumaks ja säästlikumaks muudavad. Selleks korraldatakse innovatsioonikonkurss, mille võitjaid fond toetab. Esialgu on fondi suuruseks 20 000 eurot, kuid fondi suurendamiseks võetakse veel vastu toetusi ettevõtetelt ja asutustelt. Innovatsioonifondi tegevusi kaasrahastab Startup Estonia.

Teadus- ja ärilinnaku Tehnopol juhatuse liikme Indrek Orava sõnul toob fond kasu kogu kohalikule piirkonnale. "See on Tehnopoli võimalus jagada oma kogemust targa linna lahendusi loova ettevõtluse arendamisel ning pakkuda tuge ettevõtjate ja linna koostöö hoogustamiseks," rääkis Orav.

Kohtla-Järve Linnavolikogu ja Ida-Viru Ettevõtluskeskuse nõukogu esimees Riina Ivanova leiab, et Kohtla-Järve linnakeskkonda arendavate algatuste toetamine on hetkel väga prioriteetne. "Loodame, et innovatsioonifond saab meie linna andekate ja ettevõtlike inimeste ideede elluviimisel tõeliseks toeks ja veduriks," sõnas ta. Tehnopol Startup Inkubaatori Narva esinduse programmijuht Olga Kurdovskaja näeb Kohtla-Järvel suurt potentsiaali targaks linnaks arenemisel.