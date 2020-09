Sügisnäituse avamine lükkub nädala jagu edasi

Rakvere Galerii kuraator Riho Hütt ütles, et sügisnäituse lükkab edasi eelkõige väga suur huvi Kaupo Kikkase fotonäituse "Ansel" vastu. "Kaupo Kikkase näitusel on käidud lähemalt ja kaugemalt, ükshaaval ja rühmadena. Laupäevalgi käis galeriis 17 inimest ja ühe grupi jaoks tegime galerii esmaspäeval erandkorras lahti," rääkis Hütt.

Sügisnäituse teema, mille käsitlusi oodatakse erinevates kunstivormides, on "Õige ja vale". "Mõttetargad on sajandeid väidelnud õige ja vale teemal, samast räägib vana lugu, et vale käib ringi varastatud riietega ja tõde, kellelt riided võeti, on paljas. Seega alasti tõde. Tavaliselt on tegu õige, mõnikord mitte, kuid õige ja vale käivad ikka koos," selgitas Hütt näituse teemavalikut.