Koroona Rakvere gümnaasiumis: koduõppele jäi 57 abiturienti, õpetajad kannavad visiiri

Selle nädala esimesel koolipäeval tervitas õpilasi Rakvere gümnaasiumi Vabaduse tänava kooliuksel direktor isiklikult. Koolijuhil oli ees kaitsevisiir. Rakvere gümnaasiumi direktor Riina Veidenbaum näitas eeskuju, ta täitis kohustust. “Tänasest (eilsest – toim.) on kõigil meie maja töötajatel kohustus kanda kaitsevisiiri või -maski. Kool on need töötajatele kindlustanud,” lausus Veidenbaum.