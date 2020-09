Juhtkiri: maaelu tõde

Pingutavad, kenasti koos ja ühiselt, ikka õlg õla kõrval – ja ongi võimalik, naeratus näol, maaelu kiites õhtuni vastu pidada, et siis jälle laiali minna, sest ega rohkem kui üks päev saagi maaelu tõde varjata. Ja et seda ühtki päeva helgena näidata, peab ikka tõesti laiapõhjalise ürituse korraldama, vähemaga siin enam läbi ei aja.

Maale lähevad elama inimesed, kelle elujärg seda võimaldab või kes on tõelised fanaatikud. Viimaste puhul tuleb lisaks märkida, et neil peab olema täidetud mitu lisaklauslit: soovitav on lahtine pea ja avar silmaring, tugevad käed ja hea tervis, meeletu töötahe ja loodusearmastus, soov areneda (õppida tundma näiteks vähemalt nelja seeneliiki ja eristama laulu järgi varest lõokesest).