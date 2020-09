Aeg saab otsa

Esimeste tuumaallveelaevade rajaja admiral Hyman Rickover oli ka esimeste tuumaelektrijaamade ristiisa ning ta eristas teineteisest paberreaktoreid ja pärisreaktoreid. Tema vaade oli, et paberreaktorid on lihtsad ehitada ja lahendavad kõik probleemid. Pärisreaktorid on keerulised, nõuavad tohutut inseneritööd ka pisidetailide kallal ja ületavad eelarvet. See vaade on mõnevõrra küüniline, kuid seal on iva ka Eesti jaoks. Me ei saa endale lubada tuumajaama, mis ei tööta või mida pole olemas. Me ei saa endale lubada esimest omatüübilist.