Koerte erinäitus paelus suurte sabaliputajatega

Maal elamise päeva programmi osana korraldatud koerte erinäitusel oli palju huvilisi. Peakorraldaja Rebecca Liis Armus on ise Rakvere valla elanik ja rääkis, et näitusele, mis on täiesti sertifikaadiõiguslik, tulid 2. ja 5. rühma tõud ning erinäitusele kaukaasia ja kesk-aasia lambakoerad. Korraldaja selgitas, et koertemaailmas on hästi palju mitmesuguseid tiitleid, mille poole püüeldakse. Neid on tõugude, klasside, vanusegruppide ja muu järgi. Tiitlikaitsmist koertel pole, pigem püütakse järjest tunnustust juurde saada.

“Kas see koer pai teha laseb?” küsiti berni alpi karjakoera perenaise käest. Koeraomanik Taivi Raidsalu, kes oma lemmiku Arileega Tartumaalt kohale oli sõitnud, hoiatas naljatamisi, et karupoja mõõtu koer võib paitajale sülle ronida. “Ta kujutab ette, et on nunnu ja pisike,” kirjeldas Arilee perenaine koera ja lisas, et kodus on teine samasugune koer veel ja see on väga südamlik ning inimese ligi hoidev tõug.