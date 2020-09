Rahvamajad ja rahvakultuurikollektiivid saavad taotleda kriisiabitoetust

Toetusmeede "COVID-19 puhangust tingitud erakorraline abi rahvaülikoolidele, rahvamajadele ja käsitööühendustele" kompenseerib organisatsioonide tõendatud kriisikahjusid. Abipaketi eelarve moodustub kevadise kriisiabitoetuse jäägist ja selle suurus on 300 000 eurot.

Kriisiabitoetus "COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud kriisi leevendamiseks ette nähtud toetusmeede rahvakultuuri kollektiividele" on suunatud kollektiivide juhendajate tööjõukulude katmisele või hüvitamisele. See puudutab koorijuhte, abidirigente, kontsertmeistreid, klaverisaatjaid, orkestrijuhte, rahvatantsujuhte, rahvamuusikakollektiivide juhte, harrastusteatrite juhte, folkloorirühmade juhte ja käsitööringijuhte. Abipaketi eelarve moodustub samuti kevadise kriisiabi toetuse jäägist ja on 50 000 eurot.