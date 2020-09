Distantsõppele suunatud Rakvere õpilased koolitoidust ilma ei jää

Rakvere abilinnapea Rainer Miltopi sõnul korraldab linnavalitsus distantsõppe ajaks õpilastele koolitoidu asendusena alates tänasest ka toidupakid, mis antakse kooli toitlustaja poolt üle kontaktivabalt.

Rakvere reaalgümnaasium on ennetavalt loonud süsteemi, kus õpilased on teatud ajaperioodil ühe nädala kaupa distantsõppel, et hajutada õpilaste arvu koolimajas. Rainer Miltopi sõnul rakendati reaalgümnaasiumis võimaliku nakatumisohu vältimiseks ettevaatusabinõu, kus distantsõppel olevad õpilased saavad hakata käima koolis söömas sooja lõunat.

"Soe koolitoit on riigi poolt õpilaste toitlustamiseks ette nähtud ja see on tagatud ka distantsõppel viibivatele õpilastele. Söömas käivad õpilased kooli juhtkonna poolt kokku lepitud tundide toimumise ajal, et mitte kokku puutuda hetkel koolis käivate õpilastega," selgitas Miltop.