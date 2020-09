Tapa vallavalitsuse hankespetsialist Ene Orgusaar selgitas, et esialgu oli riigihange plaanitud korraldada teenuse ostmise hankena ja volikogu oli langetanud ka vastava otsuse. "Vahepeal sai maad kuulatud ja leitud, et mõistlikum on minna kontsessioonilepingu teed," sõnas ta.

Tapa vallavanem Riho Tell ütles, et vald on valmis ostma teenust 200 000 euro eest ja kaitseinvesteeringute keskus 250 000 euro eest aastas. "See, kui palju selle raha eest ujuda saab, sõltub hanke tulemustest, aga senised taolised hanked on näidanud, et umbes 3500 rajatundi," lisas ta.