Tõrma kalmistu hauaplatside hooldajaid oodatakse lepinguid sõlmima

"Leping sõlmitakse tasuta, see kehtib 20 aastat ning see on vajalik eelkõige kontaktide olemasoluks, kui on näiteks vaja vallal saada mingil põhjusel hauaplatsi hooldajaga ühendust," märkis Simkin. Hauaplatside kasutuslepinguid saab sõlmida nii vallas kohapeal kui ka meilitsi digitaalselt.