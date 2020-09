PRIA-s algas põllumajanduskindlustustoetuse taotluste vastuvõtt

PRIA arengutoetuste osakonna menetlusbüroo peaspetsialist Katrin Märss märkis, et eelmises voorus taotleti esimest korda põllumajanduskindlustustoetust saagi kindlustamiseks. "Tänase päeva seisuga on taotlejatele need toetused ka välja makstud. Rõõmustav on, et huvi antud toetuse vastu on tõusutrendis," ütles Märss.