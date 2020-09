Virumaa Teataja joonistusvõistlus tuleb taas

Usume, et igapäevaelu need nüansid, mida märkab laps, õpetavad suurigi rõõmustama ja taasvaimustuma meid ümbritsevast, ja kutsuvad üles sellesse oma panust andma. Kuna meid ümbritsev maailm on väga mitmetahuline ja rikas, on ka võistlusel tavapärasest erinevalt lausa 14 teemat erinevatest eluvaldkondadest. See tähendab, et joonistada võib kuni 14 teemal.