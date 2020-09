Keskkonnaministeerium: Ubja kaevandusala varingute korrastamiseks vajalik uuring valmib jaanuaris

Keskkonnaministeerium on koostöös SA-ga Keskkonnainvesteeringute Keskus tellinud eeluuringu teadaolevate varingukohtade detailsemaks hindamiseks. Ka Ubja kaevandusalal toimunud varinguid on nimetatud uuringus käsitletud. Ühtekokku kaardistatakse 14 ohtlikumat varinguauku, et hinnata nende seisukorda ning tööde mahtu ja maksumust. Uuring valmib jaanuaris 2021 ja selle tegijaks on inseneribüroo Steiger. Projekti rahastab ja viib ellu SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Keskkonnaministeeriumi keskkonnatehnoloogia osakonna nõuniku Helena Gailani sõnul on seni varinguauke likvideeritud juhtumipõhiselt, kus enne iga ala korrastamist on tellitud eraldi projekt. "Nimetatud uuringuga tellime tüüpprojektid, mis sobiksid edaspidi ühetaoliste varingute likvideerimiseks. Kuivõrd kahekümnendatel rajatud Ubja kaevandus on rajatud maapinnalähedasse kihti ja varinguaukude teke on ka edaspidi võimalik, ei pruugi ühetaoline tüüpprojekt sobida. Seepärast on oluline ära oodata nimetatud uuringu tulemused, mis annavad infot korrastamise tehnoloogia ja hinnangulise tööde maksumuse kohta, et vajadusel planeerida täiendavaid eelarvelisi vahendeid korrastamistööde läbiviimiseks," selgitas Gailan.