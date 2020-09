Kuidas muutuvas maailmas ettevõttena ellu jääda?

Meie maakonnas on palju väärikaid ettevõtteid, kes on muutuste tuules kaua vastu pidanud ja olnud seejuures igati edukad. Samas on muutused järjest kiiremad ja radikaalsemad. Pikalt tegutsenud ettevõttele võib ootamatute muutustega toimetulek osutuda pigem keeruliseks väljakutseks. Väljakujunenud äriprotsessidega stabiilne ettevõte ei suuda alati muutustele piisavalt paindlikult reageerida ning ei ole valmis uuendustega nii kiiresti kaasa minema. See võib aga osutuda saatuslikuks. Sageli ei alga ettevõtte eduloo vaibumine mitte valedest otsustest, vaid sellest, et olulised otsused jäetakse õigel hetkel lihtsalt tegemata.