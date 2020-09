Õlletehase sulgemine tõstab joogivee hinda

Veehinna teema on Haljala vallas juba aastaid terav püsinud ja peamiselt on pahased olnud Võsu elanikud. Haljala valla veevärk on jagatud kahe piirkonna, Haljala ja Vihula vahel ning viimases on veeteenus pea poole kallim kui Haljala piirkonnas. Varsti võib see aga muutuda, kuna Haljalas on suure tarbija võrgust lahkumise tõttu ­oodata veehinna ja reovee käitlemise hinna tõusu.