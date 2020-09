Rakveres on Tööstuse tänava koolimajal mitmes mõttes märgiline tähendus

“See on hästi märgiline, et kui pärast esimest maailmasõda ja vabadussõda võttis riigi ja majanduse kosumine aega, siis üks esimesi avalikke hooneid, mille Rakvere linn ehitas, oli koolimaja,” rõhutas Visnapuu. “Spetsiaalselt kooliks ehitatud maja, mis tõendas koolihariduse väärtustamist. Alles pärast seda tuli Vene tänava haigla, seejärel Rakvere gümnaasiumi hoone. Märgiline on ka see, et siin on pidevalt olnud sees haridusega seotud asutused.”