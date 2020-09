Mida teha, kui õnnetus on siiski juhtunud? Kõigepealt tasub endale selgeks teha, kas tegu on suur- või väikeulukiga, sest toimimine on kummalgi juhul erinev.

Rakvere Jahindusklubi esimees Jaan Villak selgitas, et jahimeestel on kohustus suurulukid teedelt ära koristada. Suur­ulukite alla kuuluvad metssiga, põder, metskits, karu, hunt ja ilves. Väiksemate ulukite teelt koristamise kohustus on tegelikult tee valdajal. Tee võib kuuluda kas riigile, kohalikule omavalitsusele või on tegu erateega.