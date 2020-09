Päris valmis on küll seitse ja kaheksandat veel ehitatakse. ELER Hydraulicu juhataja Erko Vall­baum rääkis, et kui tavaliselt ehitatakse nende firmas viis-kuus autot aastas, siis korraga kaheksa on ikka väga suur tellimus ning see tõstab tänavu tehtud masinate arvu neljateistkümneni.