Kadrina noorsootöötajad tunneb alevi vahel hõlpsasti ära

Kadrina valla noorsootööspetsialist Helene-Kristiina Viita ütles, et joped said hangitud sellepärast, et noored märkaksid noorsootöötajaid ka väljaspool noortekeskust ning teaksid, et väljaspool ruume on miskit teoksil, kuhu tasub ligi astuda. "Kui me noortega ringi käime, siis on lihtsam alevirahval märgata, et noorsootöötaja on selle noortekambaga kaasas," rääkis Viita ja oli nõus, et mingis mõttes on see väike valmisolek, kui kevadine eriolukord peaks taas tulema. Sel juhul saab värskes õhus tegevuste korraldamist jätkata. Helene-Kristiina Viita, kes alles mõnda aega ametis on olnud, kiitis väga koostööd noorsootöötaja Mari-Liis Seermanniga ning ütles, et nad loodavad väga, et olukord jääb normaalseks ja nad võivad noortega väljasõite korraldada.