"Et katselõigud korraliku tulemuse annaksid, oleks vaja üht korralikku vihma, mis peenema killustiku jämedamaga seoks," kõneles Miltop. Seejärel on võimalik hinnata, millist tehnoloogiat killustiku tihendamiseks kasutada. Lisaeelarvega kavandab linnavalitsus Vallimäe teede ümber tegemiseks 25 000 eurot.

Kuigi praegu on killustikust teedel näiteks ratastooli või lapsevankriga ülimalt keeruline liikuda, ei ole projekteerija Miltopi sõnul valesti projekteerinud. "Sama fraktsiooni on kasutatud mujalgi ning väga palju," rääkis ta ja tõi näiteks, et Rakvereski on täpselt samasuguse killustikufraktsiooniga kaetud rajas Ausambamäel.