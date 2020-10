Tänasest näeb Rakvere Vallimäel uut erilahendusena loodud hologrammi

Rakvere linnapea Triin Vareku sõnul kaunistas tarkusekuul ringlava kooliaasta tervituseks loodud hologramm, kuid juba 1. oktoobrist saavad huvilised näha spetsiaalselt Rakvere linna jaoks välja töötatud erilahendust. "Soovisime siduda hologrammi Rakverega ja selline lahendus sündis, et Vallimäe vabaõhukeskuses omal käel uudistajad saaksid ka sisulist informatsiooni ajaloolise paiga kohta. Üllar Saaremäe oli 1. augustil toimunud vabaõhukeskuse avapeo kunstiline juht ning seal ettekandele tulnud lood ei jõudnud paljudeni, seega annab hologramm just võimaluse olulist minevikku vaatavat nüanssi taasesitada. Hologramm on täiesti ainulaadne lahendus sellisel moel ja välitingimustes, nii et tasub ikka ja uuesti sammud vabaõhukeskusesse seada," märkis linnapea.

Hologrammi looja, KNM Eesti OÜ tegevjuhi Jan Škurinski sõnul on lahendus maailmas ainulaadne, kuna hologrammid on seni siiski mõeldud vaid sisetingimustesse.

"Üksikute seadmetega on maailmas teste tehtud mõne nädala vältel, kuid see on ka kõik, meie lahendus on püsti seitse kuud. Praegu on Vallimäel kasutuses 24 seadet, mis toimivad omavahel sünkroonselt. Hologrammivitriin on disainitud pidama vastu ka talvekuudel ning otsene päikesevalgus hologrammpilti ei mõjuta. Tehnoloogia on tegelikult väga keeruline, iga seade mängib vaid ühte juppi pildist ning seadmed suudavad kõik tükid omavahel sünkroniseerida," selgitas Škurinski.

Olles ise Rakvere ettevõte, kasutas KNM Eesti selle lahenduse loomisel vaid kohalike ettevõtete abi, Jan Škurinski tänusõnad kuuluvad Rakvere RLR OÜ-le ja Astera AS-ile.

Škurinski sõnutsi on inimese hologrammi loomine tegelikult populaarne, eriti veel praeguse pandeemia ajal, mil paljud esinejad ei saa konverentsidel või üritustel füüsiliselt kohal olla. "Siis toome neid lavale oma kõnet pidama hologrammina, mis on ette salvestatud koos heliga. Kogemust on meil selles vallas palju, peagi saame teha seda juba ka otseülekandena," rääkis ta.