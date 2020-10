Kolm päeva ja 170 kilomeetrit Ida-Virumaal

Kohtla-Järvel on kõik pompöösne ja kontraste täis. Ja ilusad ning inetud asjad asuvad imelikes kohtades. Väga suur linnapark oma veesilma ning jalutusradadega on igati muhe ning kodune. Oleks veel rohkem, kui keset seda toredust poleks lagunenud ja grafitit täis paviljoni.

Keset eramurajooni laiutavad vanad tööliselamud, mis on katki või väga katki. FOTO: Aivar Ojaperv

Järve ja Käva linnaosas kohtan eestlaslikke eramuid, kuid keegi on nende vahele püstitanud stalinistlikud töölismajad, mis on katki või väga katki.

Kusagil linna servas satun sõitma hubasel puiesteel, mis algab plekkgaraažide tagant ja lõpeb porilombiga. Teisel pool linna veeren aga ootamatult kergliiklusteede võrgustikule, mis teeb silmad ette isegi Rakvere omadele. Vaat selline linn!

Kui olen elusalt ja tervelt üle Tallinna–Narva maantee saanud – tiheda liikluse tõttu kulus selleks veerandtund – satun täiesti teise maailma. Mõne kilomeetri kaugusel ootavad looduskaunis pankrannik, Saka ja Ontika mõis, Valaste juga, Toila

Toila spaahotell. FOTO: Aivar Ojaperv

Valaste on sügise lähenemise tõttu juba inimtühi, kuid hamburgerikohvik on veel lahti. Toila on täis spaasaksu ja autosid, kuid mind huvitab rohkem president Pätsi kunagise residentsi asukoht ja seda ümbritsev park.

Matkakaart jätab mainimata tõsiasja, et osa teest on puuduva silla tõttu läbimatu. FOTO: Aivar Ojaperv

Ja siis saan ma selle retke jooksul ainsat korda tõsiselt pahaseks. Kurat, kui te panete üles arvukad tahvlid koos piirkonna kaartidega, siis vaevuge ka märkima, et kõige pikem matkarada pole kõige kaugemas punktis läbitav. Kihutan Toila sadama juurest heas usus Pühajõe silla poole, ja hea, et pidurid on rattal veel alles – silda lihtsalt pole! Tõsi, hoiatavad märgid ja tõkked on olemas, aga miks pole nende kohta vihjeid matkatee teistes otstes? Ma oleks teist kaudu läinud.

Kättemaksuks jätan Toila lossi pargi külastamata, ma olen tegelikult seal varem käinud ka, ja siirdun Voka poole. Lehvitan täiesti ootamatusse kohta põllu äärde pargitud väikelennukile, mis hilisema tarkuse põhjal osutub koolipapa Hendrik Aguri omaks, kes käib sellega Karksi-Nuiast Kohtla-Järvele tööle.

Millal Voka staadionil viimati joosti ja hüpati? Aga jalgpallimuru on korras. FOTO: Aivar Ojaperv

Voka küla servast leian veel ühe ilmutise – väga vana rajakattega looduslikus amfiteatris asuva staadioni. Jälle kontrastid – viimati joosti-hüpati sellel ilmselt siis, kui loomad veel rääkisid. Aga jalgpalliväravad on värskete võrkudega ja postid värvitud, muru kenasti pügatud nagu ka staadioni ümbruses. See on väga hea koht pingil istumiseks, neid on seal mitu. Sobran mälusopis, et kas Voka oli Eesti NSV ajal Kohtla-Järve Keemiku või hoopis Sirgala karjääri jalgpallisatsi kodustaadioniks, ning lõpuks jätan hinge rahule – mis seal vahet!

Tegelikult huvitab mind palju rohkem Voka–Sillamäe tee ja selle ääres asuv Päite pankrannik. Ning küsimus, kas Sillamäe sadamani jõudes sellest jalgrattaga ikka mööda pääseb või on tegemist täieliku tupikuga, millele viitavad autoliiklusele mõeldud liiklusmärgid.

Päite pangalt avaneb vaade Sillamäe sadamale. FOTO: Aivar Ojaperv