Raivo Tribuntsov: Austin Washingtonist ja Andres Padaorust on kaks täiesti eri kuju

Mõni aasta tagasi loodud meeskonda, mis võitis kohe avahooajal riigi teises liigas meistrikulla, veab eest kõrgliigakogemusega korvpallur Raivo Tribuntsov. Igapäevaselt ettevõtlusega tegeleva mehe kanda on tiimi kõikvõimalikud asjaajamis-, majandamis- ja logistikaküsimused, mille hulka kuulub ka toetajate leidmine ning tiimi bussirooli keeramine.Korvpalliasja on Tribuntsov ajanud Kadrinas sedavõrd edukalt, et Karudest räägitakse juba kui ühest selle hooaja esiliiga soosikust.