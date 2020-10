Ajahammas pureb Rakke peremeheta sümbolit

Lubjatehase korsten ehitati Rakkesse 1910. aasta oktoobris ehk tänaseks juba 110 aastat tagasi ning hoolimata tolleaegsest maailma tipptasemel tehnikast on tellisehiiglane hakanud ajale alla vanduma. Poole sajandi jagu kuuma saanud tellised on korstna sisemuses pragulised ja korstnasse sadav vihm, mis talvel jäätub, paisutab pragusid veelgi suuremaks. Ilmataadi halastamatu tegevuse tõttu on Rakke sümbol hakanud silmanähtavalt kaldu vajuma, kuid kedagi, kes sellega tegeleda tahaks, silmapiiri tagant ei paista.

Kohaliku ajaloohuvilise Endel Roosimölderi sõnul on ta ehitist viimased 16 aastat jälginud ja märganud olulisi muudatusi. “Algul oli korsten ülevalt kaldu, nüüd on näha, et kaldumise koht on allapoole liikunud,” rääkis ta.